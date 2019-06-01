Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в ресторане

Между звездой поп-музыки Алексеем Воробьевым и актером Гошей Куценко произошла драка в уборной ресторана. Артисты были приглашены на частную вечеринку в Москве, где между ними завязался неприятный диалог.

После общения, которое носило негативный характер, звезды отошли в туалет, где произошел инцидент. Вскоре охрана услышала подозрительный шум в уборной и сумела разнять мужчин. По заявлению гостьи мероприятия Татьяны Карматковой, Воробьев и Куценко не получили серьезных травм и посещать больницу не стали.

На данный момент комментариев от Воробьева и Куценко касаемо потасовки замечено не было. Отметим, что артисты знакомы много лет, совместно работали на площадке вовремя съемок нескольких фильмов.

