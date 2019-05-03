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Яна Рудковская показала в Сети «зажигательный» танец Димы Билана

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Яна Рудковская поделилась с подписчиками видеороликом, на котором переживший перелом ноги и сложную операцию Дима Билан весело «зажигает» уж

Яна Рудковская поделилась с подписчиками видеороликом, на котором переживший перелом ноги и сложную операцию Дима Билан весело «зажигает» уже без палочки под трек Светланы Лободы «Пуля-Дура».

Однако подавляющему большинству поклонников крайне не понравился откровенный танец, во время которого Билан крутит бёдрами под музыку и демонстрирует пресс, приподняв футболку. Судя по его активности, оn травмы ноги не осталось и следа.

В комментариях подписчики возмутились вульгарному виду певца и сообщили, что подобным танцам место в стриптизе, а не на сцене. Также они написали, что среди поклонников Билана есть и детская аудитория, о которой Рудковская не подумала, выкладывая ролик. В целом, комментаторы сошлись во мнении, что раньше артист вёл себя на сцене достойнее.

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