Яна Рудковская показала в Сети «зажигательный» танец Димы Билана

Яна Рудковская поделилась с подписчиками видеороликом, на котором переживший перелом ноги и сложную операцию Дима Билан весело «зажигает» уже без палочки под трек Светланы Лободы «Пуля-Дура».

Однако подавляющему большинству поклонников крайне не понравился откровенный танец, во время которого Билан крутит бёдрами под музыку и демонстрирует пресс, приподняв футболку. Судя по его активности, оn травмы ноги не осталось и следа.

В комментариях подписчики возмутились вульгарному виду певца и сообщили, что подобным танцам место в стриптизе, а не на сцене. Также они написали, что среди поклонников Билана есть и детская аудитория, о которой Рудковская не подумала, выкладывая ролик. В целом, комментаторы сошлись во мнении, что раньше артист вёл себя на сцене достойнее.