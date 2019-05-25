В Сети опубликована петиция в защиту устроивших БДСМ-флешмоб выпускников

В Сети была размещена петиция, в которой пользователи просят не наказывать выпускников одной из школ Владивостока, устроивших БДСМ-вечеринку.

По мнению автора интернет-документа, следует оставить в покое учащихся и позволить им нормально подготовиться к сдаче ЕГЭ, не мучая постоянными проверками и допросами. В петиции также указано, что выпускники действовали в пределах нормы, не нарушая никаких законов и не бегая по учебному заведению голышом.

Ранее стало известно, что девушку, которая танцевала на столе в полицейской форме, оштрафовали, а школьника, использовавшего огнетушитель, отчислили из учебного учреждения. Скандальная вечеринка была проведена в стенах школы № 74 за день до последнего звонка.

