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В Сети опубликована петиция в защиту устроивших БДСМ-флешмоб выпускников

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В Сети была размещена петиция, в которой пользователи просят не наказывать выпускников одной из школ Владивостока, устроивших БДСМ-вечеринку. По мнени

В Сети была размещена петиция, в которой пользователи просят не наказывать выпускников одной из школ Владивостока, устроивших БДСМ-вечеринку.

По мнению автора интернет-документа, следует оставить в покое учащихся и позволить им нормально подготовиться к сдаче ЕГЭ, не мучая постоянными проверками и допросами. В петиции также указано, что выпускники действовали в пределах нормы, не нарушая никаких законов и не бегая по учебному заведению голышом.

Ранее стало известно, что девушку, которая танцевала на столе в полицейской форме, оштрафовали, а школьника, использовавшего огнетушитель, отчислили из учебного учреждения. Скандальная вечеринка была проведена в стенах школы № 74 за день до последнего звонка.

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