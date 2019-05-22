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Тимати с офицерами устроит показ мод на закрытой площадке Минобороны

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Собственная линия одежды была разработана совместными усилиями бренда Black Star Wear, чьим владельцем является Тимати, и сетью магазинов «Армия

Собственная линия одежды была разработана совместными усилиями бренда Black Star Wear, чьим владельцем является Тимати, и сетью магазинов «Армия России» («Военторг»).

21 мая от Тимати появилась первая информация о предстоящей демонстрации созданной коллекции. Он опубликовал в Instagram видеозапись, в которой сообщил о мероприятии, а затем его слова были подтверждены советником директора Военторга Екатериной Коротковой.

Показ совместно разработанной коллекции будет проходить на Фрунзенской набережной на следующей неделе в понедельник, 27 мая. Как было сообщено пресс-службой Минобороны, для мероприятия было предоставлено помещение Центра управления обороной.

Подобная инициатива Тимати пришлась не всем пользователям Сети по вкусу. Они опасаются, что в скором времени увидят рэпера в Госдуме. Также было упомнено, что сам исполнитель в армии не служил — по его признанию, его посчитали негодным, а в документах указали психическую неуравновешенность. Впрочем, Тимати это нисколько не огорчило — он не желал понапрасну тратить время.

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