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Светлана Ходченкова заинтриговала фанатов постельной сценой со своим участием

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Киноактриса Светлана Ходченкова решила удивить поклонников, опубликовав на своей страничке в «Инстаграме» кадры из постельной сцены из ленты «Сбежавши

Киноактриса Светлана Ходченкова решила удивить поклонников, опубликовав на своей страничке в «Инстаграме» кадры из постельной сцены из ленты «Сбежавшие в Аризону».

В самом начале ролика артистка прыгает на кровати в шортиках, а затем падает на четвереньки и хватает за одежду Александра Молочникова, режиссера фильма. Однако когда на заднем фоне перестает звучать музыка, сексуальное напряжение между героями тут же пропадает.

Российская кинозвезда отметила, что в первый раз принимает участие в проекте, где нет никаких вагончиков для актеров, гримеров и ассистентов. Ходченкова отмечает, что ей удавалось оставаться собой и немного поэкспериментировать над своим образом. Она также поблагодарила Александра за отличную работу.

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