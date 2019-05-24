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Российские выпускники устроили БДСМ-вечеринку в школе

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В одной из школ Владивостока выпускники устроили скандальную вечеринку в откровенных нарядах. Позднее директор учебного заведения уволилась по собстве

В одной из школ Владивостока выпускники устроили скандальную вечеринку в откровенных нарядах. Позднее директор учебного заведения уволилась по собственному желанию.

Недавно в социальных сетях и местных средствах массовой информации появились фото и видео материалы костюмированной вечеринки, устроенной учащимися владивостокской школы. Школьники танцевали, кидались красками и веселились, надев на себя откровенные наряды. Одна из девушек носила форму стража правопорядка, а трое юношей облачились в наряды «зайчиков».

По словам представителя школы, на данный момент времени в учебном заведении проводится внутренняя проверка и служебное расследование. Он добавил, что у регионального департамента образования и науки возникли также вопросы к организации, обеспечивающей безопасность школьников.

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