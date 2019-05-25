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Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

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Выпускники одной из школ Владивостока решили провести мероприятие необычным образом — трое парней нарядились в костюмы Playboy-зайчиков, а одна

Выпускники одной из школ Владивостока решили провести мероприятие необычным образом — трое парней нарядились в костюмы Playboy-зайчиков, а одна из девушек надела полицейскую форму с погонами.

В Сеть попали видео с мероприятия, действия выпускников вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые их осудили, другие сообщили, что они вели себя достаточно прилично — несмотря на тематические наряды, по школе голыми или в одном белье никто не бегал, закон не нарушался, а потому стоит оставить молодых людей в покое.

Однако для девушки, изображавшей сотрудницу полиции, наступили неприятные последствия, которых она явно не ожидала. На неё, или, точнее, её родителей, выписали штраф за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Сумма подобного штрафа составляет 1-1,5 тысяч рублей.

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