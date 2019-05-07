«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и прошел в финал Лиги чемпионов

Футбольный матч «Ливерпуль — Барселона», прошедший на стадионе «Энфилд», закончился со счетом 4:0.

Первый гол в ворота «Барселоны» был забит на 7 минуте спортсменом Дивок Ориги. Второй и третий гол, забитые на 54 и 56 минуте, принадлежат Джорджиньо Вейналдуму. Четвертый точный удар мячом в ворота Барселоны совершил Дивок Ориги.

Напомним, что матч прошел в рамках «Лиги чемпионов, Полуфинал». Главным судьей в спортивном мероприятии выступил Джюнейт Чакыр из Стамбула (Турция). В результате общий счет двух команд стал 4:3 в пользу «Ливерпуля».