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Фрагмент «Тома и Джерри» с 60 кадрами в секунду довел зрителей до тошноты

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Фрагмент легендарного мультфильма «Том и Джерри» частотой в 60 кадров в секунду был выложен в Twitter художником Джеймсом Хьюстоном из Глазк

Фрагмент легендарного мультфильма «Том и Джерри» частотой в 60 кадров в секунду был выложен в Twitter художником Джеймсом Хьюстоном из Глазко.

Публикация видеоролика вызвала, большей частью, негативные комментарии. Пользователи сети отметили, что идея выглядит достаточно интересно, но просмотр ролика вызвал у них неприятные ощущения. Часть зрителей пожаловалась на возникшие у них головные боли и тошноту.

Комментаторы сошлись во мнении, что виной всему именно частота кадров, и глаз человека способен воспринимать не более 24 кадров в секунду. Другие и вовсе сказали, что настоящее кино со вкусной картинкой может быть только с привычными 24 к/с.

Однако учёные уже опровергли факт о количестве воспринимаемых глазом кадров. Некоторые современные фильмы уже не следуют придуманному правилу о 24 к/с и снимаются с повышенной частотой. Например, к ним относится трилогия «Хоббита», снятая с частотой 48 к/с.

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