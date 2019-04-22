Видео: Депутат вместе с приятелями избил посетителя московского ресторана

По сообщению Telegram-канала Mash, Роберт Кочиев, являющийся депутатом Парламента Республики Северная Осетия, принял участие в массовой драке в ресторане «Урюк», расположенном в Москве.

Инцидент произошёл, когда другой посетитель заведения, Тимур Султанов, отправился оплачивать счёт. Он прошёл мимо столика, за которым расположилась компания Кочиева. Друг политика обвинил Султанова в том, что он недостойно повёл себя по отношению к одной из девушек в их группе. В итоге между присутствующими завязалась потасовка, в которую были вовлечены десять человек под руководством Кочиева.

После завершения драки, депутат покинул ресторан на своей машине Bentley. Прибывшая полиция не увидела в случившемся состава преступления.