В США туристы запечатлели на видео снежного человека

В Интернете был размещен ролик, на котором можно увидеть странное создание, похожее на снежного человека. Видео было записано в штате Юта, США.

Эксперты в настоящее время изучают опубликованные в Сети кадры, на которых огромное человекоподобное существо поднимается на гору, не обращая внимания на низкую температуру и метель. Эта запись была сделана туристами-скалолазами, решившими остановиться на горном хребте, чтобы переждать буран.

В определенный момент один из путешественников заметил в десяти километрах от стоянки снежного человека. Согласно приблизительным оценкам его рост составлял не менее трех метров. Туристы не стали догонять это создание, посчитав, что в такую метель им лучше не сталкиваться с йети.