В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

1 апреля в Одесском торговом порту бросили якорь два фрегата НАТО: «Toronto», принадлежащий ВМС Канады и «Santa Maria» от ВМС Испании.

Как сообщает Евгений Прокопец, менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта, канадский фрегат пришвартовался уже в 8 утра. Корабль испанцев прибыл на место через несколько часов.

Точное время пребывания боевых кораблей в порту не сообщается. Известно, что капитаны фрегатов должны провести встречи с чиновниками и представителями Вооруженных сил Украины. Также запланировано мероприятие по проведению совместных учений с украинскими моряками. В свободное время корабли будут доступны для визитов гражданских лиц.

Военные корабли НАТО и США уже не в первый раз появляются в акватории Черного моря. В феврале для участия в учениях Одессу посетил американский эсминец, а в марте — корабль военно-морских сил Франции.

Ранее было опубликовано видео прохода военных кораблей НАТО в Черное море.