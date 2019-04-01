Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Дата:

1 апреля в Одесском торговом порту бросили якорь два фрегата НАТО: «Toronto», принадлежащий ВМС Канады и «Santa Maria» от ВМС Испании.

Как сообщает Евгений Прокопец, менеджер по связям с общественностью Одесского морского порта, канадский фрегат пришвартовался уже в 8 утра. Корабль испанцев прибыл на место через несколько часов.

Точное время пребывания боевых кораблей в порту не сообщается. Известно, что капитаны фрегатов должны провести встречи с чиновниками и представителями Вооруженных сил Украины. Также запланировано мероприятие по проведению совместных учений с украинскими моряками. В свободное время корабли будут доступны для визитов гражданских лиц.

Военные корабли НАТО и США уже не в первый раз появляются в акватории Черного моря. В феврале для участия в учениях Одессу посетил американский эсминец, а в марте — корабль военно-морских сил Франции.

Ранее было опубликовано видео прохода военных кораблей НАТО в Черное море.

Новости по теме:

  1. Энрике Иглесиас рассмешил поклонников новым видео с участием своих детей
  2. Россия смогла завладеть секретной авиабомбой США
  3. Российский дрон с оружием напугал американских специалистов

Эти новости могут вас заинтересовать

Трамп заявил о пожизненной подготовке к встрече с Путиным

Головин получил травму в матче Кубка Франции

ВВС США перехватили российские бомбардировщики Ту-95 возле берегов Аляски

Путин не собирается занимать пост президента три срока подряд

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках