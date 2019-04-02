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В Малоярославце ребёнка засосало в грязь по дороге из школу

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Произошёл инцидент в прошлую пятницу, 29 марта, на улице Старой Садовой. Известно, что мальчик провалился в грязь, когда шёл домой со школы.

К счастью, школьник не пострадал. Однако без потерь всё-таки не обошлось – когда мальчик был освобождён, то выяснилось, что его обувь спасти не удалось, она осталось где-то под полуметровым слоем грязи.

В интернете было опубликовано видео «спасательной операции». Автором видеоролика является журналист из Малоярославца Владимир Заболотский. Как видно на ролике, самостоятельно выбраться школьник не мог – в грязи он увяз по колено. На помощь мальчишке пришёл его отец, который освободил сына из грязевого плена с помощью лопаты. Как сообщают очевидцы, на освобождение ребенка мужчина потратил примерно 20 минут.

Так видео прокомментировал его автор на странице в Facebook: «Наш город самый лучший, а все остальные города нам завидуют. У нас такие замечательные дороги, что дети, идя в школу, берут с собой саперную лопатку, чтобы в случае, если застрянешь в грязи, можно было быстро себя откопать и в школу не опоздать. Ну а дороги… это же не главное, главное что люди у нас хорошие и всегда придут на помощь детям».

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