В Донбассе погибла украинская пулеметчица «Ведьма»

Петр Порошенко опубликовал на своей странице Facebook сообщение о гибели Яны Червоной. Также действующий глава Украины отметил, что в результате попадания снаряда в блиндаж погиб другой военный – Александр Милютин.

Погибшая Яна Червоная присоединилась к батальону «Донбасс» в 2016 году. Насколько известно, у женщины есть муж и двое детей. Несмотря на наличие семьи, она отправилась на фронт, следуя своим националистическим убеждениям. Среди сослуживцев Яна была известна как «Ведьма» — так женщину прозвали за своенравный характер.

Гибель Яны Червоной также подтверждают её сослуживцы, публикующие соответствующие сообщения в социальных сетях. В украинской прессе Яну всегда называли «символом участия женщин в войне», отмечая её заслуги не только в боевых действиях, но и доставке гуманитарной помощи националистам.

Выражая соболезнования по поводу гибели Червоной, Порошенко назвал её смерть «тяжелой вестью», добавив, что знал её как волонтёра и отзывчивого человека.