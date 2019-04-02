Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Донбассе погибла украинская пулеметчица «Ведьма»

Дата:

Петр Порошенко опубликовал на своей странице Facebook сообщение о гибели Яны Червоной. Также действующий глава Украины отметил, что в результате попадания снаряда в блиндаж погиб другой военный – Александр Милютин.

Погибшая Яна Червоная присоединилась к батальону «Донбасс» в 2016 году. Насколько известно, у женщины есть муж и двое детей. Несмотря на наличие семьи, она отправилась на фронт, следуя своим националистическим убеждениям. Среди сослуживцев Яна была известна как «Ведьма» — так женщину прозвали за своенравный характер.

Гибель Яны Червоной также подтверждают её сослуживцы, публикующие соответствующие сообщения в социальных сетях. В украинской прессе Яну всегда называли «символом участия женщин в войне», отмечая её заслуги не только в боевых действиях, но и доставке гуманитарной помощи националистам.

Выражая соболезнования по поводу гибели Червоной, Порошенко назвал её смерть «тяжелой вестью», добавив, что знал её как волонтёра и отзывчивого человека.

Новости по теме:

  1. Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
  2. Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
  3. Ядерный бомбардировщик США «атаковал» базу Балтийского флота

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Москве «золотая молодежь» похвалилась ездой по тротуарам

В Сети появилось видео с играющими в футбол Путиным и Инфантино

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Авангард»

Погранслужба сообщила о появлении кораблей ВМС Украины в экономической зоне РФ

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках