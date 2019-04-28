Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского

Ксения Собчак рассказала пользователям в соц.сетях, как сидела на коленях у нового президента Украины Владимира Зеленского и «укатывала» его.

«Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни. Поздравляю Украину с новым молодым президентом» — написала светская львица на своей странице в «Инстаграм«.

Данный фрагмент видеоролика был взят из ранее транслированного телешоу на российском канале «СТС». На видео можно увидеть, как Ксения Собчак влилась в роль уличного дворника и охомутала Владимира Зеленского выступавшего в роли жениха.