Илон Маск выложил в сеть свою первую рэп-композицию

Илок Маск решил освоить сферу искусств — в прошедшую субботу он загрузил на платформу SoundCloud трек «RIP Harambe». Ссылка была опубликована в Twitter инженера.

Песня посвящена инциденту с гориллой Харамбе, случившийся в мае 2016 года. В вольер к животному упал трёхлетний мальчик. Харамбе поднял его на руки и не отпускал в течение десяти минут. Несмотря на то, что ребёнок не пострадал, руководство зоопарка постановило застрелить гориллу. Жестокое решение вызвало осуждение со стороны множества людей.

Комментаторы, прослушав музыкальную композицию, разошлись во мнениях. Большинство поддержали Маска, называя сингл шедевром и крутой вещью. Но некоторые остались в недоумении и понадеялись, что трек является первоапрельской шуткой.

Сам Илок Маск написал, что он разочарован провалившимся лейблом, который, возможно, стал его лучшей работой.