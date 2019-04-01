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Энрике Иглесиас рассмешил поклонников новым видео с участием своих детей

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Энрике Иглесиас, ставший отцом двух близнецов — Люси и Николаса — в конце 2017 года, с удовольствием делится с поклонниками в Instagram запечатленными на фото и видео эпизодами из семейной жизни.

Недавно выложенная видеозапись, коротко подписанная как «Типичная суббота», весьма позабавила и умилила подписчиков. На ней Энрике, поджав ноги, расположился на сиденье в детском автомобильчике. Сзади машину толкают его дети, управляя движением.

Певец много занимается с детьми и с радостью уделяет им практически всё своё свободное время, играя и дурачась. Благодаря этому их мама, Анна Курникова, может заняться собой. За прошедший с момента рождения близнецов год она сумела полностью восстановить свою форму, что и не раз демонстрировала на своей странице в сети.

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