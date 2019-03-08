Журналистка из Украины рассказала о своей поездке в Крым

Олеся Медведева, сотрудница украинской прессы, съездила на Крымский полуостров и отметила, что за последние годы местные города смогли прочно интегрироваться в Россию.

Журналистка опубликовала соответствующую запись в Сети. В ней она сообщила, что уже на КПП наблюдается разительное отличие между Украиной и РФ. Если в последней все сделано на хорошем уровне, то на украинской стороне стоят лишь потрепанные вагоны желто-голубого цвета.

По словам Медведевой, крымских татар в регионе никто не притесняет, к примеру, за последние пять лет здесь было возведено не менее пяти новых мечетей. Она также спела песню на украинском языке, чтобы взглянуть на действия стражей правопорядка, однако никто ее трогать не стал. В конце представительница прессы посетовала на плохую мобильную связь.