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YouTube удалил последние видео на каналах Парфенова и Дудя

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На видеоканалах ведущих Юрия Дудя и Леонида Парфенова пропали последние видеоролики. Позднее стало известно, что «Ютуб» удалил их из-за нарушения условий его использования.

Парфенов разместил новый выпуск «Намедни» на прошлой неделе в понедельник. В нем рассказываются о событиях, произошедших в 46-м году XX века. Он должен был стать первым эпизодом новой серии видеороликов. Его все еще можно посмотреть на сторонних сервисах, например, в соцсети ВКонтакте.

Новое интервью канала «вДудь» появилось на YouTube около 7 дней назад. В нем Дудь задавал различные вопросы Таиру Мамедову, экс-участнику Comedy Club. Артист высказал свое мнение о митингах, своих кинокартинах и об отношении к присоединению Крымского полуострова. Скорее всего, оба видео были удалены из-за ужесточения правил сервиса.

В рамках интервью Юрию, Таир рассказал, по какой причине он решил перестать быть медийным человеком. Также приглашенный Юрием гость вспоминал о своей жизни в России и рассказывал о том, как она изменилась после переезда в США.

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