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Внуки маршалов Конева и Баграмяна обратятся в СК из-за шутки в Comedy Woman

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Внуки советских маршалов Конева и Баграмяна планируют отправить заявление в СК РФ из-за шутки, которая была произнесена участницами телешоу Comedy Woman.

В ходе одного из номеров Наталья Медведева, российская артистка, в шутку заявила, что похоронила крысу в Кремлевской стене между Коневым и Ежовым. Родные военнослужащих отметили, что своими действиями участницы телепрограммы оскорбили память людей, совершивших подвиг в годы ВОВ.

По словам внука Баграмяна, народный комиссар Ежов был похоронен на Донском кладбище, где ранее его расстреляли. Он добавил, что на совести авторов сценария скандального номера остаются попытки приписать к истории моменты, которых никогда не было.

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