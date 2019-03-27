В центре Астрахани рыбаки ловят огромных рыб голыми руками

В одной из городских групп Астрахани в социальной сети ВКонтакте был размещен ролик, на котором можно увидеть, как рыбаки достают из воды огромную рыбу неподалеку от Лебединого озера.

На размещенных кадрах, сделанных одним из очевидцев произошедшего, демонстрируются несколько мужчин, пытающихся поймать большую рыбину в пересохшем канале. Затем они переносят свою добычу на сушу.

Некоторые пользователи отметили, что эти «рыбаки», скорее всего, являются работниками местных коммунальных служб и расчищают канал от мусора. Однако другие считают, что местные просто решили разжиться легким уловом и призвали астраханцев вызвать работников рыбоохраны к месту «инцидента».