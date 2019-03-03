Здесь рождаются новости.
Главная
АВТО

В Сочи машина из свадебного кортежа устроила дрифт посреди дороги

Дата:

Жителям Сочи, проживающим в многоэтажке, находящейся на улице Пластунская, удалось запечатлеть на видео лихача, нарушившего целый ряд правил дорожного движения.

Инцидент произошел в ходе проезда по дорожному полотну свадебного кортежа. Один из автомобилей праздничной колонны выехал вперед и начал дрифтовать прямо на шоссе, из-за чего водителям, ехавшим по встречной полосе, пришлось остановиться и дождаться, пока лихач не наиграется.

Некоторые пользователи негативно отнеслись к авторам ролика, из-за которых водителю теперь грозит огромный штраф. Однако большинство все же поддержали создателей видео, отметив, что дрифтера необходимо обязательно наказать, так как его действия могли привести к дорожной аварии.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В России увеличились в цене фургоны и пикапы на базе Lada Granta
  2. В Швеции замечен новый универсал BMW 3 Series Touring
  3. Опубликованы первые фото c испытаний гибридного Ford Mustang

Эти новости могут вас заинтересовать

Единственный в мире Rolls-Royce Hyperion выставлен на продажу по цене 2 млн евро

Продажи Bentley на рынке России выросли на 27% за 2018 год

Житель Барнаула решил продать уникальную детскую машину за 250 тысяч рублей

Беспилотный автомобиль появится на дорогах Сингапура к концу этого года

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP