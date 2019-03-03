В Сочи машина из свадебного кортежа устроила дрифт посреди дороги

Жителям Сочи, проживающим в многоэтажке, находящейся на улице Пластунская, удалось запечатлеть на видео лихача, нарушившего целый ряд правил дорожного движения.

Инцидент произошел в ходе проезда по дорожному полотну свадебного кортежа. Один из автомобилей праздничной колонны выехал вперед и начал дрифтовать прямо на шоссе, из-за чего водителям, ехавшим по встречной полосе, пришлось остановиться и дождаться, пока лихач не наиграется.

Некоторые пользователи негативно отнеслись к авторам ролика, из-за которых водителю теперь грозит огромный штраф. Однако большинство все же поддержали создателей видео, отметив, что дрифтера необходимо обязательно наказать, так как его действия могли привести к дорожной аварии.