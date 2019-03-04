В Смоленске на видео запечатлели «глупое» ДТП

На ресурсе «Ютуб» появился ролик, демонстрирующий «глупое» дорожно-транспортное происшествие, которое случилось в городе Смоленск.

В описании к видео отмечается, что дорожная авария произошла сегодня в утренние часы. На размещенных кадрах можно увидеть, как на автодорожном кольце водитель отечественной машины медленно подъезжает к иномарке, а затем ударяет ее в задний бампер. Неизвестно, почему владелец российского авто не сумел своевременно затормозить.

Пользователи тут же начали публиковать шутливые комментарии о том, что водитель протаранил зарубежную машину из-за зависти. Свидетели ДТП отмечают, что оно привело к значительному затруднению движения другого транспорта в данной области проезжей части.