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Астрономия

В Пружанском районе ищут чёрный метеорит

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В ночь на 7 января в Беларуси, в Пружанском районе, упал метеорит. Он испускал настолько яркий свет, что его смогла зафиксировать видеокамера, установленная в нескольких десятках километров.

Полученная запись и послужила доказательством — на ней видна ослепительная вспышка, пропавшая спустя несколько секунд после появления. Изучив материал, специалисты подтвердили, что видеокамера сумела уловить падение болида — очень яркого метеорита.

Уфолог Виктор Гайдучик, имеющий солидный стаж по изучению различных таинственных происшествий и пытающийся найти им объяснение, в данном случае уверен — никакой аномалии нет, это обычное падение небесного тела.

Проблемы возникают с его поисками. Пружанский район охватывает территорию более 15 километров, и найти здесь метеорит затруднительно. Вполне вероятно, что он мог и сгореть в атмосфере, оставив лишь осколки.

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