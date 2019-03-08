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В Пакистане молившегося о крушении самолета пассажира сняли с рейса

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В Исламабаде одного из пассажиров было решено снять с рейса, так как он начал читать молитву о том, чтобы самолет рухнул на землю после взлета.

Собиравшийся полететь в Дубай мужчина, которого звали Халил, по неизвестной пока причине молился о падении пассажирского судна, вызвав сильное беспокойство у людей, сидевших неподалеку. Они вызвали бортпроводников, которые затем доложили об инциденте летчику. Последний принял решение связаться с местной службой безопасности.

Стражи правопорядка прошли на борт авиалайнера и попросили молящегося человека покинуть самолет. На данный момент времени неизвестно, представлял ли данный человек реальную угрозу для пассажиров и членов экипажа.

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