В Кремле прокомментировали митинг за свободу интернета в России

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, решил прокомментировать прошедший в столице России митинг за свободу интернета. По его словам, Кремль не собирается ее ограничивать.

Согласно заявлениям чиновника в российском правительстве тоже поддерживают свободу Всемирной паутины. Песков добавил, что никто не собирается урезать или ограничивать ее, поэтому он всецело поддерживает всех, что участвовал в недавней акции. Однако, по его мнению, они сильно заблуждаются в том, что новые законы направлены на ограничение интернета.

Песков отметил, что новый законодательный проект не урезает функции Сети, а направлен на поддержку ее жизнеспособности, если кто-то решит отключить ее извне. Чиновник считает, что необходимо всегда опасаться того, что «кто-то за океаном может нажать кнопку и отключить нам интернет».