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КОСМОС

В Красноярском крае на видео запечатлели падение метеорита

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В сети Интернет был размещен видеоролик, на котором запечатлено падение огненного объекта, возможно, являющегося метеором. Инцидент произошел в Красноярском крае.

Падающее космическое тело смог снять один из местных водителей с использованием видеорегистратора. На опубликованной записи можно увидеть, как горящий зеленым огнем объект быстро спускается по направлению к населенному пункту Тура. Затем он ярко вспыхивает и исчезает.

Данное тело было также замечено сотрудниками районной дежурной службы. Они отметили, что не могут сказать, чем именно являлся этот объект – метеоритом или ступенью от ракеты-носителя. Астрономы пока не сделали никаких заявлений.

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