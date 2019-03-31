В Ельце у автомобиля на ходу оторвались задние колеса

В паблике «ДТП Елец» социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, на котором запечатлен оставшийся без одного заднего колеса ВАЗ-2106.

Автор ролика ехал по дороге, ведущей через дамбу на реке Лучок. Увидев впереди съехавший на обочину автомобиль, он успел вовремя достать мобильный телефон и снять последствия происшествия на видео.

В комментариях пользователи предположили, что колесо, вероятнее всего, отлетело на ходу и водителю автомобиля, как и его пассажирам, повезло, что никто не пострадал.

Как можно увидеть на ролике, у автомобиля отсутствует левое заднее колесо. Комментируя увиденное, автомобилист уточнил, что у ВАЗ-2106 «отскочили задние колеса» и обратил внимание пользователей на состояние дорог, пожелав быть осторожными за рулём!