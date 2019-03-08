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Трамп «забыл» о своей супруге после встречи с премьером Чехии

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Дональд Трамп, лидер Соединенных Штатов, снова оказался в неловкой ситуации, когда повстречал Андрея Бабиша, чешского премьера. Соответствующая запись была размещена в соцсети «Твиттер».

На размещенном видео можно увидеть, как президент вместе со своей супругой Меланьей ждут, пока к ним подъедет кортеж с Бабишем и его женой Моникой. Как только закончился процесс приветствия, лидеры стран направились в Белый дом, забыв при этом о своих вторых половинках.

Первые леди несколько секунд стоят на пороге резиденции, а затем пожимают плечами и направляются вслед за супругами. Стоит отметить, что Трамп уже не в первый раз забывает о своей жене. К примеру, ранее он оставил Меланью мокнуть под дождем, а сам направился к представителям прессы, чтобы побеседовать с ними.

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