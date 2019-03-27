Супружеская пара поспешно покинула дом после просмотра записи с детской камеры

Американская супружеская пара утверждает, что их заставили покинуть дом, так как они заметили нечто ужасное на записи, сделанной детской камерой (предназначена для слежения за младенцами).

25-летняя Хизер Броу была сильно потрясена, когда обнаружила три глубоких пореза фиолетового оттенка на щеке своего годовалого ребенка Лили Хиггинс поздно ночью.

Она решила проверить видеозапись, сделанную радионяней, чтобы найти объяснения полученных ее ребенком травм. Теперь девушка убеждена, что обнаружила настоящего призрака.

На опубликованном видео можно увидеть загадочную фигуру, быстро идущую позади кроватки Лили.

Судя по всему, таинственная фигура разбудила ребенка, так как тот быстро встал и начал осматриваться, пытаясь найти источник шума.

Хизер, которая живет со своим 30-летним женихом Джошем Хиггинсом в гостевом доме его мамы Крис, считает, что эта необычная фигура являлась призраком.

«Я не знаю, каковы его намерения, но на данный момент он способен нанести реальные физические травмы», – отметила напуганная женщина, — «в результате мы захотели как можно скорее покинуть этот дом. Чем быстрее нам это удастся сделать, тем лучше. Увидеть лицо Лили с царапинами было очень странно и жутко. У нас просто нет никаких разумных объяснений того, как это могло произойти. Все это случилось в течение 20 минут».

Мать ребенка сообщила, что царапины не могли быть нанесены самой Лили, так как ее руки не соответствовали размеру порезов.

Хизер из Мичигана, США, утверждает, что жуткие кадры из детской камеры являются лишь верхушкой айсберга, так как раньше с ними уже происходили странные события.

Хезер рассказала, что «были времена, когда мой жених и я просыпались по утрам и слышали злобный мужской голос, как будто кто-то находился в соседней комнате.

«Когда я купалась в душе, то часто слышала, как кто-то бежит вверх и вниз по ступенькам. Однажды утром я проснулась раньше обычного, чтобы подготовиться к грядущей работе, и мне показалось, что меня кто-то душит. Это потрясло меня до такой степени, что я решила купить камеру», — рассказала женщина.

Крис объяснила, что у гостевого домика жуткое прошлое. Предыдущий владелец умер, после того как упал с лестницы и долго лежал на ней, прежде чем скончаться.

Гостевой дом был построен для ее брата, который был шизофреником.

«Он тоже умер в этом здании», – добавила Крис, — «я не знаю, как или где, но это предыстория, которую мне рассказали».