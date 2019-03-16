США представили новую боевую машину-амфибию

В социальной сети «Твиттер» представителями американского корпуса морпехов был размещен видеоролик, демонстрирующий новую военную технику под названием ACV.

Речь идет о машинах-амфибиях, которые, по словам военных Соединенных Штатов, обладают гораздо большей мобильностью и живучестью, чем предыдущие модели боевой техники. К примеру, они оснащены совершенно новым силовым агрегатом с увеличенной мощностью.

Согласно военному бюджету Штатов на следующий финансовый год Пентагон закупит 56 единиц ACV, общая стоимость которых составит 318 000 000 долларов. Более подробные сведения о машинах могут появиться в ближайшем будущем.

