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Российские корабли сопровождают фрегаты НАТО в Черном море

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Российские боевые судна Черноморского флота принялись за сопровождение корабельной группы Североатлантического Альянса, которая недавно вошла в Черное море.

Напоминаем, что в акваторию вошли испанские, канадские и нидерландские эсминцы и фрегаты – всего три корабля. Их сопровождают два судна российского военно-морского флота: «Василий Быков» и «Иван Хурс».

Представители морского командования НАТО ранее отметили, что в черноморский регион были направлены несколько военных кораблей для участия в совместных маневрах с партнерами. Речь идет об морских силах Грузии и Украины. Судна достигнут одесского порта уже 1 апреля.

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