Появилось видео учений Су-35С в небе над Сирией

В сети Интернет был размещен ролик, на котором демонстрируются учения летчиков Су-35С, которые прошли на территории Сирии. Самолеты поднялись в воздух с базы Хмеймим.

Основная цель летчиков в настоящий момент времени заключается в обеспечении контроля над воздушной ситуацией в районах деэскалации. В рамках учений пилотами были отработаны маневры, осуществляемые в экстренных случаях, включая уход от огня противника с использованием тепловых ловушек.

Экипажи самолетов признаются, что в Сирии они смогли реализовать все возможности, даваемые самолетом. Штурманам же удается увеличить свои умения. Кроме истребителей в этом районе на постоянном дежурстве находятся вертолеты МИ-8.