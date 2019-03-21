Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Появилось видео учений Су-35С в небе над Сирией

Дата:

В сети Интернет был размещен ролик, на котором демонстрируются учения летчиков Су-35С, которые прошли на территории Сирии. Самолеты поднялись в воздух с базы Хмеймим.

Основная цель летчиков в настоящий момент времени заключается в обеспечении контроля над воздушной ситуацией в районах деэскалации. В рамках учений пилотами были отработаны маневры, осуществляемые в экстренных случаях, включая уход от огня противника с использованием тепловых ловушек.

Экипажи самолетов признаются, что в Сирии они смогли реализовать все возможности, даваемые самолетом. Штурманам же удается увеличить свои умения. Кроме истребителей в этом районе на постоянном дежурстве находятся вертолеты МИ-8.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. В Польше пояснили отказ пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой войны
  2. Песков поужинал с Траволтой в Москве
  3. Российские фигуристы Тарасова и Морозов взяли серебро на чемпионате мира

Эти новости могут вас заинтересовать

Число пострадавших в результате ЧП в Керчи достигло 73

Ирак закрыл воздушное пространство для самолета ВКС России

Футбольный союз Хорватии объяснил слова Виды после матча с Россией

В Киеве перечислили страны-спонсоры миссии миротворцев в Донбассе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках