Пользователи уличили Тимати в подделке наушников с AliExpress

Пользователям социальных сетей удалось выяснить, что рэп-исполнитель Тимати под своим брендом пытался продать поклонникам дешевые наушники с AliExpress.

Музыкант опубликовал информацию о беспроводных наушниках на своей страничке в соцсетях. Он написал, что более года пытался найти идеальную форму для устройства и наконец-то обнаружил ее, добавив, что речь идет о полностью собственном продукте. Стоимость этих изделий составляет 7 000 рублей.

Однако уже спустя несколько часов пользователи начали давать ссылки на точно такие же наушники с AliExpress, которые можно приобрести за 2 000 рублей. Затем певец закрыл возможность комментирования записи, но позднее снова открыл ее.