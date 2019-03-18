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Полиция проверит видео с девушкой, плюнувшей на двери ростовского храма

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В Интернете недавно был размещен ролик, где можно увидеть, как девушка плюет на двери Свято-Покровского храма, расположенного в городе Ростов-на-Дону, а потом фотографируется рядом с ней.

Позднее девушка решила принести извинения за свой поступок, отметив, что причиной ее действий являлся челлендж, который, по ее словам, очень популярен среди представителей молодежи. Она также дала обещание, что никогда так больше не поступит. Однако данным роликом уже заинтересовались сотрудники полиции, которые начали проведение соответствующей проверки.

Этот инцидент также решили прокомментировать представители православной церкви, отметившие, что им грустно видеть подобные действия со стороны молодых людей, однако прихожане храма не держат зла на девушку.

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