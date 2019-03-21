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Песков поужинал с Траволтой в Москве

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, поужинал вместе с голливудскими звездами Джоном Траволтой и Хелен Мирен в столице России.

Американские актер и актриса прилетели в Москву для участия в гала-ужине, который прошел в рамках премии BraVo. В СМИ сообщают, что Траволта пришел в зал вместе с Еленой Север, российской киноактрисой и женой Владимира Киселева, известного шоумена.

Песков поприветствовал звезду Голливуда, а затем просидел с ним за одним столиком почти весь вечер. Траволта отвлекся от разговора с российским чиновником лишь раз для произнесения приветственной речи на сцене.

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