Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, поужинал вместе с голливудскими звездами Джоном Траволтой и Хелен Мирен в столице России.

Американские актер и актриса прилетели в Москву для участия в гала-ужине, который прошел в рамках премии BraVo. В СМИ сообщают, что Траволта пришел в зал вместе с Еленой Север, российской киноактрисой и женой Владимира Киселева, известного шоумена.

Песков поприветствовал звезду Голливуда, а затем просидел с ним за одним столиком почти весь вечер. Траволта отвлекся от разговора с российским чиновником лишь раз для произнесения приветственной речи на сцене.