На видео запечатлели испытания атомных минометов под Тамбовом

На военном полигоне, расположенном под Тамбовом, бригада артиллеристов осуществила отработку уничтожения фортификационных сооружений и командных центров условного врага.

В рамках осуществления стрельб из минометов «Тюльпан» и комплексов «Пион» были успешно поражены объекты, которые находились в двадцати-тридцати километрах от артиллерийских расчетов. В этих маневрах участвовали свыше шестисот военных, использовавших более двухсот единиц техники и оружия.

Артиллеристы получали точную информацию о расположении целей от операторов, управлявших БПЛА, и разведывательных наземных группировок. К тому же на «Тюльпанах» использовались управляемые снаряды под названием «Смельчак».

