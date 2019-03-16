Ковалев пригрозил Ярду расправой на ринге

Сергей Ковалев, российский боксер и обладатель чемпионского пояса WBO, разместил на своей страничке в соцсети предупреждение Энтони Ярду, спортсмену из Великобритании.

В опубликованном сообщении россиянин написал, что совсем скоро разберется с наглым британцем, назвав его «мальчиком». Он сопроводил надпись тематическим баннером. Ранее Ковалев смог одолеть уроженца Колумбии Элейдера Альвареса, вернув себе титул чемпиона.

На данный момент времени российский спортсмен провел ровно 35 боев, из которых только 3 закончились его поражением. 28 поединков он и вовсе завершил нокаутом своих соперников. Что касается 27-летнего британца, то он участвовал в 18 боях, причем ни разу не проиграл. В скором времени будет определена точная дата грядущего столкновения.