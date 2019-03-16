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Бывший депутат Рады рассказал о нездоровой тяге Порошенко к деньгам

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Александр Онищенко, экс-парламентарий Украины, уехавший из страны, сообщил, что у Петра Порошенко, украинского лидера, имеется психическая болезнь, связанная с сильной тягой к деньгам.

Согласно заявлениям бывшего депутата глава украинского государства хочет лишь оказаться самым богатым человеком в стране, выгнав всех остальных богачей и лично контролируя народ. Онищенко назвал его «больным человеком», старающимся заработать как можно больше денег, ничем при этом не наслаждаясь.

Народный избранник добавил, что Порошенко страдает от сахарного диабета и постоянно нервничает без каких-либо на то причин. Он предположил, что президент просто складывает все деньги у себя дома, разговаривая и гладя их.

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