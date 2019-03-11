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Украинский буксир «Корец» устроил стрельбу в Азовском море

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Буксиром «Корец», принадлежащим ВМС Украины, были успешно проведены учебные стрельбы. Пограничные корабли России присутствовали на учениях. Военное мероприятие произошло в Азовском море.

Основная удача учений заключалась в проверке противодиверсионной обороны корабля, стрельбе из штатного вооружения и стрелкового оружия.

Морское судно не нарушило установленные правила прохода через Керченский пролив. К украинским военным был передан российский лоцман. Ситуацию на военных учениях контролировали пограничные катера ФСБ России. Три морских судна Российской Федерации присутствовали вблизи проходящих учений.

Информация о прошедшем мероприятии поступила от Операции Объединенных Сил. ООС опубликовали новость на официальной странице Facebook 11 марта.

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