Xiaomi показала изображения флагманского смартфона Mi 9

Лэй Цзюнь, глава китайской компании Xiaomi, разместил в Сети первые официальные изображения флагманского гаджета Mi 9.

Новинка получит несколько цветовых окрасок. На ее задней панели можно увидеть тройную камеру с разрешением в 48 мегапикселей и модулем ToF, позволяющим получить сведения о глубине сцены. Ожидается, что устройство оснастят аккумулятором емкостью как минимум 3,5 тысячи мАч.

Скорее всего, модель будет оборудована новейшим чипсетом Snapdragon 855 с 8-ю ядрами. Если же говорить об экране, то его диагональ составит 6,4 дюйма. Он получит встроенный дактилоскопический сканер. Объем ОЗУ составит 6 гигабайт, а ПЗУ – 128 гигабайт. Официальная демонстрация Mi 9 намечена на 20 февраля.