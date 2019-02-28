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Видео: Легкомоторный самолет упал на частный дом в Подмосковье

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В Подмосковье легкомоторный самолет упал на один из домов. Сообщается, что инцидент произошел в Коломенском районе в садовом товариществе «Отдых». Информацию об этом сообщили сотрудники экстренных служб региона. Передают «РИА Новости».

«В районе садового товарищества «Отдых» в Московской области упал легкомоторный самолет, двое человек на его борту погибли», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

В результате крушения воздушного судна, погибли два человека, находившиеся на борту.

При падении самолет задел дачный дом. О том, находились ли в это время на участке другие люди, не уточняется. Больше информации по поводу произошедшего не разглашается.

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