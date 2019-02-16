Ургант посмеялся над Друзем из-за скандала с подкупом

Иван Ургант, известный российский ведущий, решил высмеять Александра Друзя, участника «Что? Где? Когда?», в связи с недавним скандалом о подкупе.

В ходе своего вечернего телешоу артист отметил, что магистр не смог поучаствовать в программе, так как волшебным образом выяснил все ответы на вопросы, подготовленные для передачи. Затем голос за кадром начал перечислять забавные вопросы, например, для чего в черной коробочке отверстие.

Напоминаем, что Илья Бер, главред «Кто хочет стать миллионером?», недавно разместил пост в Сети, в котором начал обвинять Друзя в том, что тот хотел подкупить его за выдачу нужных ответов для шоу. Руководство телеканала решило отстранить обоих от съемок в телепрограммах, пока конфликт не будет разрешен.