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Украинский чиновник удивил коллег роликом для взрослых и сбежал

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Курьёзный случай произошёл на совещании областной администрации в украинском городе Кропивницком.

Во время выступления своей коллеги Андрей Рудник, возглавляющий украинское предприятие «Кировоградский облавтодор», включил ролик непристойного содержания, судя по заполнившим звукам кабинет.

Частично произошедшее было запечатлено работающими в помещении камерами, от которых не утаилась реакция всех собравшихся на звуки, не соответствующие царящей атмосфере.

Не могла этого не заметить и сама выступающая Виктория Куликова, которая как раз перечисляла шаги, необходимые для улучшения жизни инвалидов Украины.

Известно, что под сдавленный смех коллег Рудник покинул сначала кабинет, а затем уже и здание администрации, не давая при этом никаких комментариев по поводу произошедшего.

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