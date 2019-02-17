Россия представит в Абу-Даби бетонобойную ракету С-13-Т

Владимир Лепин, глава «Техмаша», сообщил журналистам, что за пределами страны будет впервые продемонстрирована ракета С-13-Т, созданная в РФ и способная пробить ограждения из бетона.

Оружие будет показано в ходе мероприятия IDEX-2019, двери которого должны открыться уже сегодня. Эта выставка пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах и продлится несколько дней. Ранее ее представили на военном форуме «Армия-2018», прошедшем в Подмосковье.

С-13-Т является авиаракетой с неуправляемой боеголовкой. С помощью нее можно уничтожать вражескую технику, спрятанную в железобетонных укреплениях. Ее радиус поражения в зависимости от используемой версии варьируется от 1,1 до 4 километров. Она способна пробить 1-метровый слой бетона и продолжить свое движение.