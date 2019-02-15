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Песня рэпера Oxxxymiron прозвучит в одном из сериалов Netflix

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Авторы одного из новых телешоу стримингового сервиса Netflix купили права на композицию рэп-исполнителя Oxxxymiron из России. Певец сообщил об этом в социальных сетях.

Музыкант также разместил отрывок из телесериала под названием «Берлинская резидентура», в котором демонстрируются члены русской мафии. Выпив водку в ресторане, преступники сели в дорогую машину, а затем начали гонять по городским улицам. В салоне автомобиля при этом играла песня «Детектор лжи» российского рэпера.

Фанаты певца порадовались за своего кумира, сообщив, что подписание соглашения с «Нетфликсом» является значительным шагом в его музыкальной карьере.

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