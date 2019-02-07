Откровенный наряд сенатора из Бразилии взорвал Сеть

Ана Паула да Силва, сенатор из Бразилии, прибыла на инаугурацию в очень откровенном наряде. Когда фотографии попали в Сеть, они тут же стали предметом обсуждения тысяч пользователей.

В самой Бразилии многие жители подвергли критике вкус женщины, отметив, что на официальном месте нельзя демонстрировать свою сексуальность. Однако на форуме Reddit большинство восхитились огромным декольте сенатора, указав также на то, что важны действия политика, а не его наряд.

Многие сообщения носили шуточный характер. К примеру, некоторые отметили, что Бразилия теперь окажется первым местом, куда отправится Дональд Трамп, американский президент, в текущем году.