Опубликовано видео стрельбы из новейшей российской суперпушки

Телеканал «Звезда» опубликовал ролик, демонстрирующий ведение огня из современного 57-миллиметрового орудия, установленного на боевом комплексе АУ-220М.

Новое оружие создано специалистами «Уралвагонзавода». Выстрелы из него совершались по наземным целям с использованием прямой наводки и навесной траектории. По словам экспертов, эта пушка вполне может быть установлена на воздушные судна.

АУ-220М является необитаемым боевым модулем, который был создан на базе зенитного комплекса, предназначенного для размещения на кораблях. Что касается новой пушки, то ее также можно установить на бронетехнику Т-15 «Армата».