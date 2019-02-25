МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с Су-27

В МИД Швеции решили вызвать к себе посла Российской Федерации после происшествия, случившегося в начале прошлой недели, когда друг с другом сблизились российский и шведский самолеты.

Диана Кудхайб, представитель шведского МИД, отметила, что действия российского летчика носили непрофессиональный характер. Она добавила, что пилот их страны, наоборот, ничего не нарушил и действовал в соответствии со всеми международными нормами, так как летел над нейтральной территорией.

Несколько дней назад Минобороны Швеции обвинили Россию в том, что ее Су-27 приблизился к шведскому самолету на расстояние двадцать метров, из-за чего создал опасную ситуацию в воздухе. Однако в РФ отмечают, что российские летчики держали безопасную дистанцию, чтобы идентифицировать и классифицировать воздушное судно, приблизившееся к границам страны.

