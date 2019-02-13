«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

В ходе одной восьмой финала Лиги чемпионов футбольной команде «Манчестер Юнайтед» не удалось обыграть «Пари Сен-Жермен». В результате счет составил 0:2 в пользу французского клуба.

«ПСЖ» смог одержать победу благодаря двум своим игрокам: Килиану Мбаппе, форварду, и Преснеле Кимпембе, защитнику. Согласно сведениям, опубликованным Opta, английский клуб впервые проиграл у себя дома в рамках европейских кубков с большой разницей в пропущенных голах.

В столице Франции в начале следующего месяца должен будет состояться матч-реванш. В нем должен будет участвовать полузащитник Поль Погба, которого удалили с поля во время первой игры.

