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В ФОКУСЕ

«Манчестер Юнайтед» проиграл «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

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категория: В ФОКУСЕ

В ходе одной восьмой финала Лиги чемпионов футбольной команде «Манчестер Юнайтед» не удалось обыграть «Пари Сен-Жермен». В результате счет составил 0:2 в пользу французского клуба.

«ПСЖ» смог одержать победу благодаря двум своим игрокам: Килиану Мбаппе, форварду, и Преснеле Кимпембе, защитнику. Согласно сведениям, опубликованным Opta, английский клуб впервые проиграл у себя дома в рамках европейских кубков с большой разницей в пропущенных голах.

В столице Франции в начале следующего месяца должен будет состояться матч-реванш. В нем должен будет участвовать полузащитник Поль Погба, которого удалили с поля во время первой игры.

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